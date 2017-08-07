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Vali Ceylan Endonezya Başkonsolosu'nu ağırladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:52
Vali Ceylan Endonezya Başkonsolosu'nu ağırladı
Vali Ceylan Endonezya Başkonsolosu'nu ağırladı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Herry Sudradjat'ı makamında ağırladı.
Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Herry Sudradjat, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ceylan, Başkonsolos Sudradjat'a yöremize ait Karacakılavuz el dokuması kilim ile Tekirdağ'ı tanıtıcı kitap hediye etti
(HLD-MEF-Y)

07.08.2017 10:54:30 TSI
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