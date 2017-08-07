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Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:55
Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt
Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike İlçesini birbirine bağlayan yolları sıcak asfalt ile kapladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike'yi karayoluyla birbirine bağlayan Hacıveliler, Hızırkahya ve Kavakköy Mahallelerini sıcak asfaltla kapladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "Kumluca ilçemizin Merkez mahallelerinde olduğu gibi kırsalındaki mahallelerde de çalışmalarımıza ara vermeden Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı ve asfalt konusunda gerekli yatırımları yapıyoruz. Belirlenen program dahilinde yöremizde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları devam edecek" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 10:57:38 TSI
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