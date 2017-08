YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te 170 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 170 hacı adayı, düzenlenen törende yapılan dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki uğurlama törenine Belediye Başkan Yardımcıları Nihat Can ve Abdullah Tetik, İl Müftüsü Necati Akkuş, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Necati Akkuş, hacı adaylarının kutsal bir yolculuğa çıktıklarını hatırlattı. Akkuş, ''Muhterem hacı adayları ve buraya toplanmış olan kardeşlerimiz, öncelikle Allah'ın selameti ve rahmeti üzerimize olsun. Dünyadaki Müslüman ülkelerinde yaklaşık 2.5 milyon, 3 milyon kişi hacca gidiyor. Bu yıl ülkemizden 80 bin hacı adayımız bu kutsal yolculuğa çıkıyor. İlimizde ise toplamda 280 hacı adayımız var. Bugün 170 hacı adayımız yola çıkıyor. Sizler çok kutsal ve önemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Cenabı Allah yolculuğunuzu kolaylaştırsın ve sizleri sağ ve salim bir şekilde yeniden ailenize ve ülkenize kavuştursun. Sizler çok önemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Sizlerden her şeyden önce Türk bayrağı taşıdıklarını, büyük ve kutsal bir yolculuğa çıktıklarının bilincinde olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Peygamber efendimiz, hacılar ve umreciler, Allah-u Teala'nın misafirleridir buyuruyor, onlar ne isterlerse onu kendilerine ikram eder, af isterlerse af, ihsan eder mağfiret isterlerse mağfiret eder, rızık isterlerse rızık, huzur isterlerse huzur, ne isterlerse bir ev sahibinin cömertliği içerisinde yüce Mevla lütfünden, ihsanından, tükenmez hazinelerinden onları rızıklandırır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Nihat Can ise; hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, Bilecik için güzel dualar etmelerini ve dönmelerini diledi. Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın selam ve muhabbetlerini hacı adaylarına ileten Başkan Vekili Nihat Can, hacı adayları ve yakınlarına lokum ikram etti.

