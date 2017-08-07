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Orhangazi'de çilek festivali coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Orhangazi Mahmudiye Çilek Festivali'nde çilek üreticileri birinci olabilmek için yarıştı.

Mahmudiye Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale çok sayıda çilek üreticisi ürettikleri çilekleriyle katılarak birinci olabilmek için yarıştı. Mahmudiye'nin artık bir çilek diyarı olduğunu belirten Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, "Çileğin tanıtımının yapılabilmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz dedi. Neşet Çağlayan, buradaki üreticilerimizin hem arazi yolu hem de sulama göleti taleplerini önümüzdeki süreçte mutlaka yerine getireceğiz. Bu çalışmalar ile birlikte Mahmudiye çileğine daha fazla değer katmış olacağız diye konuştu. Festivalin amacının da çileğin tanıtımını en iyi şekilde yapmak olduğunu belirten Başkan Çağlayan, bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum dedi. Programda daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Mahmudiye çileğinin artık bir markaya dönüştüğünü belirterek, bu festival ile de bu markaya daha fazla değer katmak istiyoruz" dedi.

Çilek Festivali kapsamında bir de en iyi çilek yarışması düzenlendi. 24 çilek üreticisinin katıldığı yarışmasında birinciliği Nesrin Özyiğit, ikinciliği Talip Demirel, üçüncülüğü ise Necip Özyiğit elde etti. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programda Orhangazi Belediyesi tarafından festivale katılanlara pilav, ayran ve çilek ikramında bulunuldu.

(ÖZ-Y)



07.08.2017 11:01:07 TSI

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