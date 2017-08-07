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Aslanapa'da 40 yıllık lezzet durağı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde lezzetin değişmez adreslerinden olan Köfteci Kemal Usta, yaklaşık 40 yıldır kalitesinden ödün vermeyerek yöre halkına hizmet veriyor.

Aslanapa merkezde 40 yıldır lezzetin, kalitenin ve güler yüzlü hizmetin bir arada olduğu Köfteci Kemal Usta ve oğulları aile sıcaklığında müşterilerinin damak tadına sunuyor.

66 yaşında olan Kemal Gökmen, ''40 yıldır köfteciyim, bugüne kadar tek bir şikayet almadım. Müşterilerim bir gün gelmese ertesi gün mutlaka gelir. Ben sadece ızgara köfte yaparım. Yaradan rızkımı bu iş sayesinde verdi bana. 3 evladımı köftecilik yaparak büyüttüm, evlendirdim. Çocuklarım baba sen dinlen artık dese de, ben ızgaramdan ayrılamıyorum. Belkide beni dinç tutan mesleğim. Her sabah kendi ellerimle hazırlarım köftemi, müşterilerime kendim pişirir servis ederim. Uşaktan, Kütahya'dan, Afyon'dan, çevre ilçelerden özel olarak köfte yemek için gelen müşterilerim vardır. Her hafta mutlaka uğrarlar'' dedi.



''Kıyma, su, tuz ve ekmek, başka hiç bir malzeme kullanmam''



Hazırladığı köftenin sırrının sadece kendinde olduğunu söyleyen Kemal Gökmen, ''Köftelerimi günlük ve sadece kendim yaparım. Su, tuz, ekmek içi ve kıymadan başka hiç bir şey kullanmam. Yeşillik, maydanoz veya baharat asla atmam. 40 yıldır sayısız siyasetçi ve bürokrat hatta büyük iş adamları özel lezzetimi tatmak için defalarca geldiler. Hep lezzetimin sırrını sordular. Oğullarımda sordu defalarca bu lezzetin sırrını, ama hiç kimse bilmez, bilemez. Gönülden gelen istekle yoğrulan köftenin lezzetinin sırrını kim bilebilir ki. Ama küçük bir ipucu vermek gerekirse, köfte yapacağın kıymalık eti seçmektir işin en önemli noktası" diye konuştu.



"Oğullarım sulu yemekte 20 yıldır usta oldular"



3 oğlunu lezzet ustası olarak yetiştirdiğini söyleyen Gökmen, ''Oğullarım bir lokanta açtılar 3' ü birlikte çalışıyorlar. Allah'a şükür huzur içinde anlaşıp birbirlerine destek oluyorlar. Devlet ihalelerine girip kendi rızıklarını kazanıyorlar. Hem kendim, hem oğullarım Aslanapa halkına bizlere verdikleri daimi destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben ömrüm yettiğince köfteci Kemal usta olarak ayakta kalmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



07.08.2017 11:00:17 TSI

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