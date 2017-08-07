YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karacabey'de Ihlamur Festivali

Karacabey'de Ihlamur Festivali



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Ihlamur Festivali başladı.

Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birine ev sahipliği yapan Karacabey'de 4 gün boyunca sürecek festivalde ünlü isimler sahne alacak. Şenliğin ilk akşamında sahne alan Çalgıcı Mektebi Yeniköy'de konser verdi. Geceyi şenlendiren orkestra, Yeniköylü binlerce yazlıkçıya unutulmaz bir gece yaşattı. Çalgıcı Mektebi'nin ardından cuma akşamı Nida Şan, cumartesi akşamı İmera ve Pazar günü de Popstar İkizler (Kürşat ve Erdem Çömlek) sahne alacak. Cumartesi günü ıhlamur ormanlarında, Belediye Başkanı Ali Özkan'ında katılacağı bir halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Mahalli ürünler sergilenirken, çocuklar için türlü eğlenceli oyun ve yarışmalar yer alacak.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur kokulu günler sloganıyla düzenlenen festivale bütün bölge halkını beklediklerini dile getirdi.

(MŞ)



07.08.2017 11:02:13 TSI

NNNN

