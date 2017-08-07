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Karacabey'de Ihlamur Festivali

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:00
Karacabey'de Ihlamur Festivali

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Ihlamur Festivali başladı.
Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birine ev sahipliği yapan Karacabey'de 4 gün boyunca sürecek festivalde ünlü isimler sahne alacak. Şenliğin ilk akşamında sahne alan Çalgıcı Mektebi Yeniköy'de konser verdi. Geceyi şenlendiren orkestra, Yeniköylü binlerce yazlıkçıya unutulmaz bir gece yaşattı. Çalgıcı Mektebi'nin ardından cuma akşamı Nida Şan, cumartesi akşamı İmera ve Pazar günü de Popstar İkizler (Kürşat ve Erdem Çömlek) sahne alacak. Cumartesi günü ıhlamur ormanlarında, Belediye Başkanı Ali Özkan'ında katılacağı bir halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Mahalli ürünler sergilenirken, çocuklar için türlü eğlenceli oyun ve yarışmalar yer alacak.
Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur kokulu günler sloganıyla düzenlenen festivale bütün bölge halkını beklediklerini dile getirdi.
(MŞ)

07.08.2017 11:02:13 TSI
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