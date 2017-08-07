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Kuşların muhteşem dansı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:00
Kuşların muhteşem dansı
Kuşların muhteşem dansı

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, her akşam yüzlerce sığırcık kuşu gökyüzünde çeşit çeşit geometrik şekil çizerek adeta dans ediyor.
Özellikle akşam saatlerinde Çavdarhisar semalarında gözüken yüzlerce sığırcık kuşu gökyüzünü önce siyah bir bulut gibi kaplıyor. Sonra müthiş bir ahenk içerisinde hareket eden kuşlar etkileyici görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar de kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü adeta özgürce dans ediyor.
Bazı vatandaşlar, son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izlerken, bazıları da fotoğraf makineleri ile anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bırakıyor.(YD-EFE)

07.08.2017 11:02:20 TSI
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