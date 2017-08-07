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Kentsel dönüşüm için Edebali'den teminat



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Beyazıt Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşümde tek muhatabın belediye olduğunun altını çizerek, bilgi kirliliğine itibar edilmemesini istedi.

Vatandaşların kentsel dönüşüm ile ilgili sorularını cevaplandıran Başkan Edebali, ilçeyi geleceğe hazırlayacak en önemli dönüşüm hamlelerinden birisinin 152 Evler ve Beyazıt mahallelerinde hayata geçirileceğini söyledi. Uygulama imar plan taslakları ve avan proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Edebali, "Proje kapsamında 196 bin 200 metrekare alanda yapılacak uygulamalarla birlikte mevcut 935 bina ve 212 iş yerinin bulunduğu bölgede depreme dayanıklı, ideal şehir yaşamına uygun yapılar yükselecek" dedi.

Projenin bölgede yaşayan 9 bin 262 vatandaşın refah seviyesini yükselteceğini vurgulayan Edebali, plansız yapılaşmanın oluşturduğu estetikten yoksun görüntünün yerini modern ve güvenli konutların alacağını söyledi. Proje kapsamında Karaamca ve Deveciler sokakların dahil olduğu 750 metrelik güzergâhın trafiğe kapatılarak yayalaştırılacağını da dile getiren Başkan Edebali, "Beyazıt ve 152 Evler mahallerimizin yanı sıra ilçemizin farkı noktalarında yürütülen dönüşüm projelerinin uygulayıcısı ve teminatı belediyemizdir. Ortak akılla hazırladığımız projelerimizin temel felsefesi kimsenin mağdur olmamasını ve insanların aynı bölgede güvenli ve modern konutlarda ikamet etmelerini sağlamak. Dolayısı ile hemşerilerimiz, oluşan bilgi kirliliğine ve dedikodulara itibar etmeyerek, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezimize ya da belediye hizmet binamıza gelerek yetkililerden bilgi alabilirler" diye konuştu.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "Kentsel dönüşüm ile ilgili ortaya farkı dedikodular ortaya atılıyor. En doğru bilgileri birinci ağızdan aldık. Başkanımızın ve belediyemizin teminatı bizim için her şeyden önemli. Başkanımızın ilgisi ve desteği içimizi rahattı diyerek Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.

(MŞ)



07.08.2017 11:08:28 TSI

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