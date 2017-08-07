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Oğlunu gözünün önünden ayırmamak için iş yeri açtı

- Batman'da bir kadın oğlunun kötü yollara düşmemesi için beraber işletecekleri iş yeri açtı



(Fotoğraflı)



Sevban Sevkal

BATMAN (İHA) - Batman'da bir kadın oğlunun kötü alışkanlıklar edinmemesi ve kötü çevre edinmemesi için iş yeri açarak oğlu ile birlikte işletiyor. Oğlunun gözünün gözünün önünden ayrılmaması için birlikte çalışan kadın, yaklaşık dört yıldan beri iş yerinde gözleme yaparak Türkiye'nin bir çok şehrinden aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Kezban Kahraman, çok sevdiği oğlu Hasan Kahraman'ı gözünün önünden ayrılmaması için iş yeri açtı. İşsiz eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan Kahraman, 20 yaşındaki oğlunun kötü alışkanlıklar edinmemesi ve gözünün önünden ayrılmaması için çaba sarf ettiğini ve bundan dolayı birlikte açtıkları iş yerini işlettiklerini söyledi. Gözleme yaparak hem ailesini geçindiren hem de oğlunu gözünün önünde tutan Kahraman, Batman ve Türkiye'nin bir çok şehrinden gözleme siparişi almaya başladı. Yaptığı bu başarının başka annelere de örnek olmasını istediğini ve asla pes etmemelerini anlatan Kahraman, "Oğlumu çok seviyorum, kötü alışkanlıklar edinmesin diye gözümün önünden ayrılmasına gönlüm razı olmuyordu. Başka yerlerde çalışmasına da razı değildim. Onun için dışarıda nasıl bir iş yapabilirim arayışına girdim. Gözleme yaparak çalışmaya başladım. 4 yıldır oğlumla beraber bu işletmeyi işletiyoruz. İşimizi severek yaptığımız için belli bir müşteri kitlemiz var. Batman ve Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. Geldikleri zaman da bizi ziyaret ediyorlar bu da bize güç veriyor. Oğlum benimle beraber çalışırken performansını gözlemledim ama benden bağımsız sosyal bir insan olarak toplum içinde kendisini göstermesi için de ona destek oldum, bunu da büyük bir başarıyla yaptım. Ona sonsuz güveniyorum" dedi.

Sık sık iş yerinden gözleme alan Gözde Ardıç, "Kezban ablanın gözlemeleri hem lezzetli hem de anne eli değmiş gibi güzel oluyor. Onun gözlemelerini keşfettikten sonra annemin yemeklerine daha az bir özlem duydum. Çünkü buraya geldiğimiz zaman şefkatle sevgi dolu sözlerle hitap ettiği için gözlemelerinin lezzetiyle hem gözümüz hem de gönlümüz doyuyor" ifadelerini kullandı.

(SS-AKK-Y)



07.08.2017 11:09:37 TSI

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