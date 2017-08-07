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Kırşehirli damat, mehter takımıyla gelin almaya gitti



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bir damat, gelin almaya mehter takımı ile birlikte gitti.

Sürprizden gelinin haberi olmadığını söyleyen Burak Yılmaz, Yenice Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde mehter takımı ile buluştu. Damat mehter takımı ile gelin almaya gitti.

Marşlarla birlikte gelinin evine kadar yürüyen Burak Yılmaz, evin önüne geldiğinde marşlara eşlik etmeye başladı. Mahalleli olayı şaşkınlıkla izledi, gelinin arkadaşları, mehterli gelin alma alayını cep telefonlarına kaydetti.

Yapılan mehterli karşılama esnasında şaşkınlığını gizlemeyen gelin Pakize Yılmaz, ise "Güzeldi şoka uğradım" diye konuştu. Kız evinin kapısında yapılan duanın ardından Gelin Pakize Yılmaz, mehter marşları eşliğinde düğün salonuna götürüldü.

(EÖ-SK-AŞ-Y)



07.08.2017 11:10:36 TSI

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