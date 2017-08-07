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Ünlü modacı Vural Gökçaylı'dan özel defile



ANTALYA (İHA) - Anadolu medeniyetlerinden ilham aldığı tasarımlarıyla beğeni toplayan ünlü modacı Vural Gökçaylı, 30 Eylül'de Alanya'da özel bir defileye imza atacak.

Ünlü modacı Vural Gökçaylı, 30 Eylül'de Alanya'da özel bir defileye imza atacak. Alanya Kalesi'ndeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda düzenlenecek defilede, dünyada ilk kez muz lifinden üretilen bir tasarım da yeralacak.

Bugüne kadar Miami, Bürüksel, Davos ve Münih başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde koleksiyonları sergilenen Gökçaylı, 30 Eylül'de Alanya'da düzenleyeceği defilenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Gökçaylı, "Alanya'da defile yapmam için teklif gelince ilçeyi ziyaret ettim. Bana sorarsanız Alanya Miami'den bile güzel. Alanya Kalesi adeta bir kültür merkezi gibi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından muz ekim alanlarının azalmasını önlemek, açıkta ve örtü altı tarımında yeniden üretimi arttırmak ve atık muz gövdelerini değerlendirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen muz lifi projesi beni çok etkiledi. Defilemiz 30 Eylül'de Alanya Kalesi'nde tarihi 13.yüzyıla dayanan Bedesten'de düzenlenecek ve İstanbul cemiyet hayatından da çok sayıda seçkin isim katılacak" dedi.

Modacı Gökçaylı, 30 Eylül'de düzenlenecek defilenin en özel parçasının ise dünyada ilk kez muz lifinden tasarlanan ve Özbek Modacı Nargiza Davidova'nın tanıttığı muz lifi elbise olduğunu söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



07.08.2017 11:11:34 TSI

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