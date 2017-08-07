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Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:11
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yemekleri Grubu üyeleri, geçtiğimiz günlerde satışı durdurularak yeşil alan olarak Van halkına tahsis edilen Milli Egemenlik Parkı'ndan dolayı Vali Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.
Arsası Merkez Komutanlığına ait olup uzun bir süredir yeşil alan olarak kullanılan, ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılması üzerine Van Valisi Murat Zorluoğlu tarafından yapılan girişimler sonucu satışı durdurulup Van halkına yeşil alan olarak tahsis edilen Milli Egemenlik Parkı'nda piknik düzenleyen Van Yemekleri Grubu Mavi Fularlılar ekibi, başta Vali Zorluoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Van Yemekleri Grubu Van Temsilcisi Nuran Demirhan, yapılan etkinlikle Van'daki yeşil alanların yetersizliğine ve gerekliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, Van merkezde bulunup TOKİ'ye devredilen diğer kamu alanlarının da yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Piknik yaparak halay çeken grup üyeleri, parkta oturan diğer vatandaşlara da ikramlarda bulunarak, yaptıkları etkinliğin amacı hakkında bilgi verdiler.
(MSA-Y)

07.08.2017 11:13:44 TSI
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