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Başkan Alıcık girişimcileri yalnız bırakmıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede gerçekleşen bir giyim mağazası açılışa katılarak girişimcileri yalnız bırakmadı.

Nazilli'nin Altıntaş Mahallesinde Mitat Özdemir'in işletmeciliğini yapacak olduğu giyim mağazasının açılış törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık , Esnaf ve Kefalet Başkanı Dursun Öztunç, Manavlar Oda Başkanı Kemal Cansız ve çok sayıda nazilli halkı katıldı.

Okunan dualar eşliğinde Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık işletmenin açılış kurdelesini keserek iş yeri sahibi Mitat Özdemir'e ailesine, Çalışanlarına ve nazilli halkına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nazilli'de istihdam sağlayan işyeri sahiplerine her zaman destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Mitat Özdemir kardeşimize yeni iş yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşimiz ilçemizin gelişimine katkıda bulunmak için giyim sektöründe yatırım yaptı. Nazilli hızla gelişen ve büyüyen bir kent, özelliklede giyim sektörü son yıllarda büyük ivme kazandı. Bizde bu sektörün gelişmesi için sonuna kadar desteğimizi vericeğiz. Açtığı bu iş yeri sayesinde bizim önemle üzerinde durduğumuz aş ve iş derdine de çare olacak yeni iş yerinde Kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum dedi.''

İşyeri sahibi Mitat Özdemir, İşyeri Açılışına gelen misafirlerini lokma ikramında bulundu.

(MB-Y)



07.08.2017 11:16:07 TSI

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