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Tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisiyle değiştirildi

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te geçtiğimiz günlerde bakımsızlığından dolayı tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisi ile değiştirildi.

Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak yakınlarında bulunan Murat Hüdavendigar Ortaokulu bahçesinde kaide üzerindeki Atatürk büstünün bakımsızlığı vatandaşlarla tarafından tepkilere neden olmuştu. Büstün bakımsızlıktan boyasının döküldüğü, Atatürk'ün burnunun olmaması gözlenmişti. Bu tepkiler sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek Atatürk büstünü yenisi ile değiştirerek, eğer bir ihmal ve kasıt söz konusu ise gerekenin yapılacağını bildirdi.

"Büst yerine yeni bir büst konmuş ve gereken yapılmıştır"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "İlimiz merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulundaki Atatürk büstünün bakımsızlığı ile ilgili olarak basında çıkan haber üzerine müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, olayda ihmali bulunanların olup olmadığı ivedilikle değerlendirilecek, eğer bir ihmal ve kasıt söz konusu ise gereken yapılacaktır. Habere konu olan büst yerine yeni bir büst konmuş ve gereken yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

(CKT-MET-Y)



07.08.2017 11:20:36 TSI

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