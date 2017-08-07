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Parklarda Temizlik çalışmaları başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:19
Parklarda Temizlik çalışmaları başladı
Parklarda Temizlik çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından Parkların temiz tutulması için çöplerin temizlenmesi başladı.
Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, tarafından daha güzel bir Kilis için Parklar, refüjlerde çalışmalar, sürerken, parkların temizliğini başlandı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 2017 yılını park ve bahçe yılı ilan etmesinden sonra park ve bahçelerde ağaçlandırma, çiçek ekme ve parkların, refüjlerin güzelleştirilmesi çalışmaları sürüyor. Başkan Kara, tüm parklarda temizlik çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, "Parklarda bölgesel temizlik kampanyasına Trafik Eğitim Parkından start verildi. Her hafta bir bölge belirlenerek, tüm personeller ve idare bir araya gelerek bu kampanyaya destek verecektir. Bölgelerimizde, "Çevremize Karşı Duyarlı Olalım" ilkesiyle hareket edilecek ve daha temiz bir yaşam alanı oluşturulacaktır" dedi.
(MAD-SD-Y)

07.08.2017 11:21:10 TSI
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