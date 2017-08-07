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Başkan Akdemir Rektör Özer'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Muharrem Akdemir, her geçen gün büyüyen Bülent Ecevit Üniversitesi'nin son yıllarda çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. BEÜ'nün Zonguldak için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Akdemir, üniversite öğrencileri ve çalışanları için gerekli her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını belirterek Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Akdemir ayrıca, Temmuz ayı içerisinde BEÜ tarafından yayınlanan Ekonomik Etki Analiz Raporunda BEÜ'nün Zonguldak'a ekonomik etkisinin 2016 Yılında 2.4 Milyar TL olduğunu, yapılan bu büyük katkının kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek başta Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere Zonguldak'a katkıları dolayısıyla tüm BEÜ ailesine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ziyaretleri için Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e teşekkür ederek Zonguldak için yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

(SÖ-SÖ-Y)



07.08.2017 11:23:12 TSI

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