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Köşk Belediyesi vatandaşın yol sorunlarını çözüyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:21
Köşk Belediyesi vatandaşın yol sorunlarını çözüyor
Köşk Belediyesi vatandaşın yol sorunlarını çözüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, kendi sorunluluk alanlarında bulunmamasına rağmen gelen talepleri geri çevirmeyerek yol sorununu çözdüklerini belirtti.
Köşk ilçesinde yaşayan vatandaşların Aydın Büyükşehir Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmalarının yetersizliğinden şikayetçi olduklarını dile getiren Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "30 Mart seçimlerinden bu yana Köşk'te tamamlanması beklenen yollar ve özellikle kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapılması gereken cadde ve sokaklar var. Bizler hiçbir zaman Aydın Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında olup da vatandaşları hizmetten yoksun bırakan zihniyetten yana olmadık. Aydın Büyükşehir belediyesinin kendi sorumluluk sahasındaki alanda kilitli parke taşı döşeme çalışmasını gerçekleştirerek Köşklü hemşehrilerimizin hizmetine sunarak; hiçbir zaman vatandaşlarımızı sorumluluk sahası adı altında mağdur rolü oynamadık, hiçbir zaman da oynamayacağız. Bizde ağlama edebiyatı yoktur; çözüm odaklı hizmet vardır. Aydın Büyükşehir belediyesinin Köşk'te kilitli parke taşı döşeme çalışmasında çaresiz kaldığı aşikârdır. Vatandaşlarımızın bir an önce bu yolu kullanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz"dedi.
Büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahası alanında olan ve bir türlü yapılamayan kilitli parke taşı döşeme çalışmasına daha fazla seyirci kalamayacaklarını açıklayan Başkan Kılınç, "Büyükşehir Belediyesi'nin yerine getirmediği görevi, mahalle sakinlerimizin talepleri neticesinde; Köşk Çarşı Mahallesi Mahmut Şen Bulvarı'nın kuzey cephesinde bulunan Avcı ve Kanuni Sokak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aydın Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanı sorunları bitmemektedir. Ayrıca ASKİ'nin yapmış olduğu kazı ve çalışmalarda bozulan yollar ve sökülen parke taşları gerek vatandaşlarımızın gerekse sürücülerin can ve mal güvenliği hiçe sayılarak aylarca atıl bir vaziyette bekletilmekte ve Köşk Halkının can güvenliği hiçe sayılmaktadır. BŞB ve ASKİ sorumluluk sahasındaki görevlerini yapamayacaklarsa açıkça ifade etsinler, biz yaparız ve Köşkümüze hizmet yapmaktan da gurur duyarız " dedi.
(MB-Y)

07.08.2017 11:23:19 TSI
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