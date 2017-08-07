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Down sendromlu Yusuf Bozkurt'un hayali gerçek oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:23
Down sendromlu Yusuf Bozkurt'un hayali gerçek oldu
Down sendromlu Yusuf Bozkurt'un hayali gerçek oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından Down sendrom ve kalp hastası olan Yusuf Bozkurt'un Hayalim Gerçek Oldu' projesi ile havuza kavuştu.
Kilis Belediyesi tarafından Sosyal Belediyecilik projeleri kapsamında yürütülen Hayalim Gerçek Oldu' projesi devam ediyor. Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları tarafından alan taramasında 4 yaşında Yusuf Bozkurt'un Down sendrom ve kalp hastası olduğu yüzme hayali olduğunun öğrenilmesi üzerine Meslek Edindirme Merkezi çalışanları tarafından İsmet Paşa Mahallesi Altıntaş Sokakta ikamet eden Yusuf Bozkurt'un evine giderek plastikten yapılan havuzu hediye etti. Belediye Başkanı Hasan Kara, 'Hayalim Gerçek Oldu' projesi kapsamında engelli ve yetim çocukların hayalleri imkan doğrultusunda Meslek Edindirme Merkezi çalışanlarının tespiti sonrası gerçekleştirildiğini ifade ederek, " Down sendromlu ve kalp hastası olan Yusuf Bozkurt'un hep yapmak istediği ama imkanı olmadığı için yapamadığı havuz hayali gerçekleştirildik. Meslek Edindirme Merkezi çalışanlarının tespitinden sonra büyük bir hızla Yusuf'un isteğini yerine getirmek adına hayalini kurduğu havuzu alarak kendisine hediye edildi" dedi.
Mutluluğu yüzünden okunan Yusuf'un ailesi Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.
(MAD-SD-Y)

07.08.2017 11:25:44 TSI
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