YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor

İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Sosyal Belediyecilik çalışmalarını her alanda sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçeler ve kırsalda bulunan cami ve taziye evlerinin halı ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Toplamda 421 cami ve taziye evinin ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe Mahallesindeki Sultan Memduh Camisinin halılarını yeniledi. Yapılan çalışmadan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden Külünçe Mahallesi Sultan Memduh Cami İmamı Halil Akdağ, "Camimizin halı ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemize müracaat ettikten sonra sağ olsun Başkanımız Nihat Çiftçi ihtiyacımıza karşılık vererek halı desteğinde bulundu. Bugün de arkadaşlarımız gelip serimini yapıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 421 cami, Kur'an Kursu ve taziye evinin toplam 72 bin metrekare halı ihtiyacını karşıladı.

(Şİ-SD-Y)



07.08.2017 11:26:33 TSI

NNNN

