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Mesire alanında atlı Jandarma Timi güvenliği sağlayacak

(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Resul Osman Mesire alanında güvenliği atlı Jandarma Timi güvenliği sağlayacak.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'nın girişimleri ile Jandarma Genel Komutanlığından 2 tane at gönderildi. Gerekli eğitimleri alan Jandarma görevlileri, güvenliği sağlamak amacıyla Resul Osman Mesire alanında görev yapacak. Atlı timin göreve başladığını belirten Vali Tekinarslan, Resul Osman mesire alanında Atlı jandarmanın devriye gezeceğini ifade ederek, "Mesire alınında hem jandarma birliklerimiz güvenliği sağlayacak. Araçların çıkamayacağı yerlerde de güvenliği atlı jandarma timi hem güvenliği sağlayacak hemde devriye gezecek. Amacımız piknik alanına gelen vatandaşların huzurlu, mutlu bir şekilde piknik yapmalarını sağlamaktır. Kilis'te ilk kez böyle atlı jandarma görev yapacak. Jandarma Genel Komutanlığımızın katkıları ile göreve başlayan atlı jandarma timimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi

Kilisli vatandaşlar ile Bir çok Avrupa Birliği ülkelerinde Atlı Jandarma ile Polis timleri devriye gezerek güvenliği sağladığı hatırlatarak, "Kilis'te ilk kez böyle atlı jandarma timi gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(MAD-SD-Y)



07.08.2017 11:29:46 TSI

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