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Nazilli Belediyespor'un bayan basketçilerinde hedef şampiyonluk



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyespor, yeni sezonda Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne (KBBL) katılıyor. Geçen sezon 7 Sanat Kadınlar Basketbol Takımının çatısı altında mücadele eden oyuncular, yeni sezonda Nazilli Belediye spor formasıyla ter dökecek.

Nazilli Belediyespor, yeni sezonda Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne (KBBL) katılıyor. Geçen sezon 7 Sanat Kadınlar Basketbol Takımının çatısı altında mücadele eden oyuncular, yeni sezonda Nazilli Belediye spor formasıyla ter dökecek. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın geçen sezon araç ve maddi destek verdiği ve bu sezon Nazilli Belediye spor adına katılmasını istediği basketbolcuların tamamı, Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Yeni sezonda Nazilli Belediyespor Kadın Basketbol Takımını antrenör Çağrı Çelik çalıştıracak. Çelik'in yardımcılığını Takımın İdari Menajeri Taner Karataş yapacak. Takımın Koordinatörlüğe de Utku Duru getirildi.

Teknik ekip adına açıklama yapan koordinatör Utku Duru ise Nazilli Belediye spor olarak zirveye oynayan bir ekip kurarak tüm Nazilli halkını tribünlerde destek olmaya çağırdıklarını belirtti. En az 3-4 tecrübeli oyuncu transfer edeceklerini belirten Utku Duru, transferlerin önümüzdeki günlerde spor kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkanlık Makamında teknik ekip ile sözleşme imzalarken salon sporlarına çok önem verdiğini belirterek kadın sporcuların ses getireceğine inandığını ifade ederek, "Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Nazilli 7 Sanat Eğitim Kültür Gençlik Spor Kulübü nazili belediye spor destekleriyle bundan sonra basketbol turnuvalarını nazilli belediye spor çatısı altında mücadele edecektir. Şimdiden çocuklarımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.

(MB-S)



07.08.2017 11:30:23 TSI

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