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Bakan Arslan'dan Kars'a 20 milyonluk eğitim yatırımı



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman'a 20 milyon liralık eğitim kompleksi kurulacağının müjdesini verdi.

Kağızman'a yeni Fen Lisesi kurulması için gerekli çalışmaları yapan Bakan Arslan, Fen Lisesi'nin geçici ek binada yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Arslan, Kağızman Fen Lisesi'nin tam donanımlı, 24 derslikli okul, yine tam donanımlı 200 kişilik yatılı öğrenci yurdu ile birlikte Kapalı Spor Salonu'nun yapımının da 2017 yatırım programına alındığını belirtti.

Arslan, yeni Fen Lisesi binasının adeta yurdu ve spor salonu ile bir eğitim kampüsü haline geleceğini kaydetti.

Bakan Ahmet Arslan, "Kars için bizden desteğini esirgemeyen ve bu gibi bütün yatırımlar da emeği olan Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Kars adına çok teşekkür ederim. Yatırımların takip ve çalışmalarını takip eden Milletvekili Selahattin Beyribey ve emeği geçen herkese teşekür ederim" dedi.

(SÇ-AA-Y)



07.08.2017 11:31:48 TSI

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