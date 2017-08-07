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Fadıloğlu'ndan spor çağrısı



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GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP (İHA) Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor merkezlerini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm vatandaşlara daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için düzenli spor yapın çağrısını yenildi.

İlçenin 18 farklı noktasında fitness, pilates, step, aerobik, zumba ve cimnastik branşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sportif faaliyetlere eşlik etmeyi de ihmal etmedi. Eğitmenlerden çalışmalarla bilgi alan Başkan Fadıloğlu, katılımcı sporcularla sağlık ve spor üzerine sohbet etti. Sağlıklı bir neslin yetişmesi adına spor okulları, spor merkezleri ve sportif proje eğitim uygulamalarına büyük destek veren Başkan Fadıloğlu, tüm vatandaşları spor merkezlerine davet ederek, sağlıklı ve zinde bir yaşam için düzenli spor yapın çağrısında bulundu.

Spor merkezlerimiz tam kapasiteyle hizmet veriyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki 18 spor merkezinin sıcak yaz aylarına rağmen tam kapasiteyle hizmet verdiğini ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, "Belediyemiz bünyesindeki spor merkezlerimizin sayılarını her geçen gün artırıyor, mevcutta faaliyette olanları ise yeniliyoruz. Şu anda sıcak yaz aylarına rağmen tesislerde tam kapasiteyle sportif eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Spor merkezlerimizin fiziki yapılarına göre belirli kontenjanlar belirliyoruz böylelikle vatandaşlarımıza nitelikli şartlarda spor yapma imkanı sağlıyoruz. Gençlerimizi bu mekanlarda görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sporcularımız bir yandan hareketli yaşamla sağlığını koruyor diğer yanda spor kanalıyla sosyalleşiyor. Spor merkezi eğitmenlerimizden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldım. Katılımcı sporcularımızla spor üzerine uzun sohbetler ettik. Sportif faaliyetlerin onların yaşamındaki olumlu etkileri duymaktan büyük mutluluk duydum. Şehitkamil Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de sportif faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha sağlıklı bir yaşam İçin tüm vatandaşlarımızı spor merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

Sistemi çalışmak önemli

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Fitness Branşı Eğitimlerinden Burak Özalkan, sitemli ve düzenli çalışmanın branşın verimliliği adına altın bir kural olduğunu ifade etti. Özalkan, "Şehitkamil Belediyemizin spor alanında yürüttüğü başarılı projeler, tesisleşme hamlesi, spor insanlarına verdiği önem ve yarattığı istihdam alanı, kurumlar arası iş birliğinin sonucunda gençlerimizin spora olan ilgisi arttı. Ancak tüm gençlerimizi spor biliminin doğrularına göre yönlendirmek çok önemli. Bilinçsiz çalışmalar ve kontrolsüz yaşam tarzı gençlerimiz üzerinde tamiri zor fiziksel ve psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu nedenle güvenilir bir ortamda, sağlıklı standartlarda, uzman eğitmenler nezaretinde planlı ve belirli programlarla spor yapmak önemli. Tüm bu belirttiğimiz kriterleri gözeterek vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(AKG-SD-Y)



07.08.2017 11:33:47 TSI

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