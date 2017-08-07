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Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan oğlunu evlendirdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:33
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan oğlunu evlendirdi
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan oğlunu evlendirdi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan'ın oğlu Yunus Çalışkan ile Hatice Örgün'ün nikahı, Belediye Düğün Salonunda gerçekleşti.
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve eşi Hülya Çalışkan oğulları Yunus Çalışkan'ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadılar.
Fatma Örgün ile Kütahya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinde Sekreter olarak çalışan işletme fakülte mezunu Yunus Çalışkan çiftinin nikahı Hisarcık Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşti.
Genç çiftlerin düğününe AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine atanan 22.23 ve 24.dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.(MA-EFE)

07.08.2017 11:35:29 TSI
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