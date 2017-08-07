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Başiskele Belediyesi piknikte buluştu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:34
Başiskele Belediyesi piknikte buluştu
Başiskele Belediyesi piknikte buluştu

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz belediye çalışanlarına da unutmayarak geleneksel piknik organizasyonu düzenledi.
Başiskele'de yaşanan hızlı gelişime karşılık en doğru kararlarla en kalıcı yatırımları gerçekleştiren Başkan Ayaz belediye olarak hızlı gelişimin doğru şekilde ve sürdürülebilir olması için ekibiyle birlikte birçok hizmete imza atıyor. Her zaman halkla içi içe olan Başkan Ayaz çalışanlarını da iyi ve kötü günlerinde de yalnız bırakmıyor. Bunlardan biri olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen personel piknikleri yine bu yılda büyük bir katılım ve kaynaşma içerisinde yapıldı. Çalışanlar aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.
Personel pikniğine katılan işçiler ve ailelerine tek tek hoş geldiniz diyen Başkan Ayaz, "7 den 70 e her biriniz bizim emanetimizsiniz. Sizleri seviyoruz, sizlerle ayakta duruyoruz. Başiskele'de ilk yola çıktığımız o günlerde olduğu gibi bugünde aynı aşkla ve heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkesin bir ailesi bizim binlerce ailemiz var. En büyük en yakın ailemiz siz çalışanlarımız ve ailelerinizdir. Bizler birbirimize bağlı ve saygılı çalışıyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hizmet yolunda aynı aşk ve heyecanla, halkımızın bize vermiş olduğu yetki ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Bu yıl 6'ncısı Adagöl Mesire alanında düzenlenen personel pikniğinde yine çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtılarak ikramlarda bulunuldu.
(MG-İÇ)

07.08.2017 11:36:56 TSI
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