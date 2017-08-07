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23 dosya karara bağlanacak

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:37
23 dosya karara bağlanacak
23 dosya karara bağlanacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantılarında 23 adet imar planı tadilat talepleri ile değişikler karara bağlanacak.
Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantılarının ağırlığını imar maddeleri oluşturuyor. Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından Meclise sunulacak raporlarda 3 adet müdürlük talebi, 12 adet vatandaşlardan gelen, 3 adet ertelen, 1 adet iadeli meclis kararı, 4 adet de trampa konuları yer alıyor. İmar dosyalarının hafta içindeki toplantılarda tamamlanması hedefleniyor.
(TT-İÇ)

07.08.2017 11:40:16 TSI
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