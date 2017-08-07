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Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), depremlere karşı alınacak tedbirler konusunda güç birliği kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağında bulunan Van'da deprem ve kentsel iyileştirme ile ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Deprem Risk Analizi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Van ili ve çevresinde afet riskine karşı alınacak önlemler ve çözüm önerilerinin konuşulduğu aylık toplantılar düzenlenecek. Ayda en az bir kez yapılması planlanan toplantılarda, kentte deprem konusunda daha önce yapılanlar ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında kararlar alınacak ve bu kararların uygulanması için süreç titizlikle takip edilecek.

Van depreminin yıldönümü olan 23 Ekim'de yapılacak etkinliklerin detaylarını belirlemek için Büyükşehir Belediyesinde bir toplantı yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ali Özvan, İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Mucip Tapan, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. İsmail Akkaya ve AFAD Müdür Yardımcısı Aziz Salihoğlu'nun da katıldığı toplantıda; deprem ve kentsel iyileştirme ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında koordinasyon halinde çalışabilmek ve ortak fikir yürütmek için her ay düzenli olarak bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca kurumlar ortaklaşa deprem konusunda farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmaları da düzenleyecekler.

(MSA-Y)



07.08.2017 11:40:35 TSI

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