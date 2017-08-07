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Denizer, katledilişinin 18. yılında mezarı başında anıldı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı hain silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 18. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer için Çaycuma'ya bağlı Serdaroğlu Köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, CHP Zonguldak İl Başkanı Ahmet Altun, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Belediye İş Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Atayan, GMİS'e bağlı şubelerin yöneticileri ve temsilcileri, İl Genel Meclisi Üyesi ve Çay-Der Başkanı Ramazan Taşdemir, GMİS'te önceki dönemlerde görev yapmış yöneticiler, maden işçileri ve Denizer'in dost ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde Kur-an ve duaların okunmasının ardından Denizer'in kabrine kırmızı güller bırakıldı ve gül suyu döküldü.

Denizer'in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci şunları söyledi;

Rahmetli Genel Başkanımız ve Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer'i aramızdan ayrılışının 18. Yılında anmak üzere buradayız. Göstermiş olduğunuz ilgi için Sendikamız adına hepinize teşekkür ediyorum. 18 yıl önce Sendikamızın olağan genel kurulunun yapıldığı 6 Ağustos 1999 tarihinde gece yarısı evinin önüne kurulan bir pusuda katledilen Genel Başkanımız ve Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sevgi ve saygıyla anılan bir sendika lideriydi. Denizer, 1990 yılındaki büyük grevimizde maden işçilerine ve 4-8 Ocak 1991 tarihlerindeki Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüzde sayıları 150 bini bulan bölge halkına önderlik yapmış ve bu şanlı eylemi tek bir kişinin bile burnu kanamadan tarihe mal etmişti. Bu eylem, Türkiye ve dünyada emek ve demokrasi mücadelesinin altın sayfaları arasında yer almış ve günümüzdeki mücadeleye ışık tutmuştur. Böyle bir sendikada görev yapmanın haklı gururunu yaşayan bizler, onun yaktığı madenci fenerini söndürmedik, söndürmeyeceğiz. Zonguldak Maden Havzamız, milletimize ve ülkemize hizmet edecektir. 1990 yılından bu yana, yaklaşık 100 yıllık taşkömürü rezervimizi yok etmek isteyen çok uluslu şirketler ve onların yerli işbirlikçilerinin oyunlarını boşa çıkartacağız. Denizer, mücadelemizde yaşıyor ve yaşayacak. Bir kez daha sevgi, saygı ve şükranla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz.

(SÖ-SÖ-Y)



07.08.2017 11:42:25 TSI

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