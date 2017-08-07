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İzmit'in en büyük gençlik merkezi tamamlanmak üzere



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan gençlik merkezilerinden en büyüğü Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne yapılıyor.

Doğu Kışla Gençlik Parkı'nın yanındaki alana yapılmakta olan ve kaba inşaatı tamamlanan gençlik merkezinin dış cephe giydirmesiyle ince işleri yapılıyor. Temeli geçtiğimiz Şubat ayında atılan ve yıl içinde hizmete girmesi planlanan merkez 1 milyon 984 bin 404 TL + KDV'ye ihale edildi. Taban alanı 400 metrekare toplam alanı da bin 745 metrekare olan merkezde kütüphane, kafeterya, salon sporları, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunuyor. Gençlik Merkezi'nin bölgede büyük bir eksikliği gidereceği kaydedildi.

Merkezin bu yıl içerisinde açılarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Gençlerimiz bizden daha iyi imkanlara sahip olsun, daha güzel koşullarda yetişsinler, kötü alışkanlıklardan uzak kalsınlar, enerjilerini daha faydalı işler için harcasınlar istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, gençlerimiz için projeler üretiyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bilgili, kültürlü, atasını, tarihini bilen bilinçli gençler olması en büyük arzumuzdur" dedi.

(MG-İÇ-SÜ-Y)



07.08.2017 11:43:49 TSI

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