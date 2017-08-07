ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit'in en büyük gençlik merkezi tamamlanmak üzere

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:41
İzmit'in en büyük gençlik merkezi tamamlanmak üzere
İzmit'in en büyük gençlik merkezi tamamlanmak üzere

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan gençlik merkezilerinden en büyüğü Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne yapılıyor.
Doğu Kışla Gençlik Parkı'nın yanındaki alana yapılmakta olan ve kaba inşaatı tamamlanan gençlik merkezinin dış cephe giydirmesiyle ince işleri yapılıyor. Temeli geçtiğimiz Şubat ayında atılan ve yıl içinde hizmete girmesi planlanan merkez 1 milyon 984 bin 404 TL + KDV'ye ihale edildi. Taban alanı 400 metrekare toplam alanı da bin 745 metrekare olan merkezde kütüphane, kafeterya, salon sporları, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunuyor. Gençlik Merkezi'nin bölgede büyük bir eksikliği gidereceği kaydedildi.
Merkezin bu yıl içerisinde açılarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Gençlerimiz bizden daha iyi imkanlara sahip olsun, daha güzel koşullarda yetişsinler, kötü alışkanlıklardan uzak kalsınlar, enerjilerini daha faydalı işler için harcasınlar istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, gençlerimiz için projeler üretiyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bilgili, kültürlü, atasını, tarihini bilen bilinçli gençler olması en büyük arzumuzdur" dedi.
(MG-İÇ-SÜ-Y)

07.08.2017 11:43:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başiskele Belediyesi piknikte buluştu
YEREL

BAŞİSKELE BELEDİYESİ PİKNİKTE BULUŞTU
Otomobil genç kıza çarptı
YEREL

OTOMOBİL GENÇ KIZA ÇARPTI
Seka 50. Yıl Spor Salonu yenileme ihalesi yapıldı
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLEME İHALESİ YAPILDI
Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı
YEREL

BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN SOKAĞI
Kağıtsporlu Judocular, balkanlarda tarih yazdı
YEREL

KAĞITSPORLU JUDOCULAR, BALKANLARDA TARİH YAZDI
Darıca'da Eskişehir rüzgarı
YEREL

DARICA'DA ESKİŞEHİR RÜZGARI
Gebze'de evsel atıklar ekonomiye dönüyor
YEREL

GEBZE'DE EVSEL ATIKLAR EKONOMİYE DÖNÜYOR
Büyükşehir'in kıyafetleri 'Gülen Yüzler'den
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KIYAFETLERİ 'GÜLEN YÜZLER'DEN
Sensörlü trafik ışıkları sürücüleri rahatlatıyor
YEREL

SENSÖRLÜ TRAFİK IŞIKLARI SÜRÜCÜLERİ RAHATLATIYOR
Sıcaktan bunalanlar soluğu Cephanelik'te alıyor
YEREL

SICAKTAN BUNALANLAR SOLUĞU CEPHANELİK'TE ALIYOR