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Turanlı, Rektör Özer'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Üniversite ve Emniyet Müdürlüğü arasında topluma hizmet uygulamaları ile ilgili işbirliği imkanları görüşüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her geçen büyüdüğünü belirten Turanlı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 41 bin öğrencinin eğitim göreceği BEÜ ile her konuda işbirliği ve desteğe hazır olduklarını belirterek Rektör Özer'e çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, destekleri için Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya teşekkür ederek ziyareti anısına teşekkür plaketi takdim etti.

(SÖ-SÖ-Y)



07.08.2017 11:46:22 TSI

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