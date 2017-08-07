Şaphane'de Biçerdöver kontrolleri
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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde biçerdöver kontrollerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Şaphane Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''İlçemiz genelinde hububat ekili arazilerde biçerdöver ile hasat devam etmekte olup, dane kaybının azaltılması amacıyla müdürlüğümüz personellerinin biçerdöver saha kontrolleri devam etmektedir. Tüm üreticilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmesini temenni ediyoruz''denildi.(YD-EFE)
07.08.2017 11:51:14 TSI
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