ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hisarcık'ta Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:49
Hisarcık'ta Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu

(Fotoğraflı)

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında usta öğretici Zahide Koltukçu nezaretinde açılan Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursuna 12 bayan kursiyer katılıyor. Toplam 480 saat süreli kursta kursiyerlere; boyama yapma, boyama ve vernikleme hataları, dolgu verniği, son kat verniği, son katmanı parlatma, renk numunesi, lekeleri çıkarma ve yüzeyi onarma konularında eğitim verilecek.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, açılan Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursuyla kursiyerlerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve beceriler kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.(MA-EFE)

07.08.2017 11:51:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kamil Saraçoğlu, 'yeni nesil toplu taşıma araçları'nı inceledi
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU, 'YENİ NESİL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI'NI İNCELEDİ
Şaphane'de Biçerdöver kontrolleri
YEREL

ŞAPHANE'DE BİÇERDÖVER KONTROLLERİ
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan oğlunu evlendirdi
YEREL

HİSARCIK ZİRAAT ODASI BAŞKANI YUSUF ÇALIŞKAN OĞLUNU EVLENDİRDİ
Hisarcık Belediyespor 'en centilmen takım' seçildi
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESPOR 'EN CENTİLMEN TAKIM' SEÇİLDİ
Kuşların muhteşem dansı
YEREL

KUŞLARIN MUHTEŞEM DANSI
Aslanapa'da 40 yıllık lezzet durağı
YEREL

ASLANAPA'DA 40 YILLIK LEZZET DURAĞI
Simav Belediyesi, kültür yayınlarına 3 eser kazandırdı
YEREL

SİMAV BELEDİYESİ, KÜLTÜR YAYINLARINA 3 ESER KAZANDIRDI
Aslanapa'ya halı saha müjdesi
YEREL

ASLANAPA'YA HALI SAHA MÜJDESİ
Yıldırım düşmesi sonucu 2 hamile inek telef oldu
YEREL

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 HAMİLE İNEK TELEF OLDU