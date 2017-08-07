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Hisarcık'ta Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında usta öğretici Zahide Koltukçu nezaretinde açılan Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursuna 12 bayan kursiyer katılıyor. Toplam 480 saat süreli kursta kursiyerlere; boyama yapma, boyama ve vernikleme hataları, dolgu verniği, son kat verniği, son katmanı parlatma, renk numunesi, lekeleri çıkarma ve yüzeyi onarma konularında eğitim verilecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, açılan Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursuyla kursiyerlerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve beceriler kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.(MA-EFE)



07.08.2017 11:51:37 TSI

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