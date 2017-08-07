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Mavi Ev'e büyük ödül

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:50
Mavi Ev'e büyük ödül
Mavi Ev'e büyük ödül

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, 'Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 'İyi Yönetim Projeleri' kategorisinde birinci oldu.
Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Etkin Belediye Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Çevre ve altyapı projeleri, iyi yönetim projeleri, sosyal-ekonomik ve kültürel projeler, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin olduğu yarışmada belediyecilikte yenilikler yapan Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler Ankara Green Park Otel'de düzenlenen ödül törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı örnek projesi 'Mavi Ev Alzheimer Merkezi', 'İyi Yönetim Projeleri' kategorisinde birinciliği kimseye bırakmadı.
Yaşlanmaya bağlı olarak görülen Alzheimer ve demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği önemli bir girişim olarak Antalya'da hizmet veren Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, aldığı ödülle başarısını tescilledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, 'İyi Yönetim' kategorisinde birincilik ödülünü MİARGEM Başkanı Halil Memiş'ten aldı.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 11:53:17 TSI
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