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Nilüfer'de "Sağlıklı Kentler" buluşması

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:52
Nilüfer'de "Sağlıklı Kentler" buluşması
Nilüfer'de "Sağlıklı Kentler" buluşması

(Fotoğraflı)

Sezgin Avcı
BURSA (İHA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne (SKB) 2005 yılından beri üye olan Nilüfer Belediyesi SKB koordinatörü ve meclis üyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyeleri ile dayanışma yemeğinde buluştu.
İlişkileri güçlendirmek için yapılan yemekli toplantı, Nilüfer Belediyesi Kamp Karavan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Belediye Meclisi Üyesi Ali Uçar, Nilüfer'de gerçekleştirilen projelerin Sağlıklı Kentler Birliği üyesi diğer belediyelere de örnek olduğunu belirtti. Uçar, "Sağlıklı kent olgusu için SKB Danışma Kurulu üyelerinin desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'de 6. faza kabul edilen 13 belediyeden birisi olarak bu fazın gereklilik çalışmalarını yürütüyoruz. Nilüfer ilçemizde yapacağımız projelerde, sağlık ve yüksek kaliteli kent hayatı adına vizyon paylaşımı ve bağları güçlendirmek adına yapılan bu toplantılarımızı belirli aralıklarla tekrar etmeyi planlıyoruz" dedi.
Toplantıda 2018 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Sağlıklı Kentler Kongresi ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.
(MŞ)

07.08.2017 11:54:24 TSI
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