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Umurbey, festivale hazırlanıyor



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Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest, 17-20 Ağustos tarihleri arasında Umurbey'de gerçekleştirilecek. Birbirinden ünlü sanatçıların da sahne alacağı festival alanında son hazırlıklar yapılıyor. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest, 17-18-19-20 Ağustos tarihlerinde Umurbey'de düzenlenecek. Festival için, 75 dönümlük bir alan hazırlandı. Uçuş pistleri, konser ve etkinlik alanı, Süper Enduro Yarış pisti yiyecek içecek ve çadır kurulacak bölgelerin yer aldığı festival alanı, 4 gün boyunca aralıksız hizmet verecek.

Deniz, müzik ve eğlence

4 gün boyunca devam edecek Troy Air Fest biletleri, satışa sunulmasıyla birlikte büyük ilgi gördü.

Yurtdışından 7 uçağın katılacağı festivalde yaklaşık 250 çocuk, 4 gün boyunca 20-25 dakikalık ringle savaş alanlarını ve abideleri havadan görecek. Hazırlanan 600 metrelik enduro pistinde 50-60 profesyonel enduro yarışçısı, mahalli yarışlar için ter dökecek. Balon turu, paraşüt ve serbest atlayıcılar, tüplü dalış etkinliklerinin de yer alacağı festivalde, katılımcılar gün boyunca 16 dönümlük plaj alanından yararlanabilecek. Gün içerisinde plaj partileri, voleybol turnuvaları, balon turu ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde, ünlü sanatçılar sahne alacak. 17 Ağustos'ta dünyaca ünlü sanatçı İnna, hayranlarıyla buluşacak. DJ Vanessa Moreno, Kıraç, Beyza Durmaz ve Teoman gibi ünlü isimler de festival kapsamında sahne alacak. Çadır alanı, 4 gün boyunca etkinliklere katılmak isteyenleri misafir edecek. Ayrıca yiyecek ve içecek alanları da sürekli hizmet verecek.

Alt yapı hazır

Umurbey Belediye başkanı Sami Yavaş, festival için tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 75 dönümlük alanda, elektrik su ve altyapı çalışmalarının bittiğini söyleyen Başkan Yavaş, "Uçak pistinde son rötuşlar yapılıyor. Konser ve çadır alanlarımız hazır. Plaj alanımızda duşlar, tuvaletler hazırlandı. Artık festival için geri sayıma başladık. 3 bin nüfuslu bir belde olarak, 4 gün boyunca toplamda 60 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalimize hem Çanakkale'den hem de tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

(GD



07.08.2017 11:58:27 TSI

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