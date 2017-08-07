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Meram'da yol genişletme çalışması



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Seydişehir-Antalya Çevre Yolunu Beyşehir Yoluna bağlayacak güzergahta yol genişletme ve asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yorgancı Mahallesi Kazanbendi Sokak'ta sürdürülen sıcak asfalt serimi çalışmalarını denetledi. Meram ilçesinde altyapı sorununu gidermek ve yolları asfaltlı bir hale getirmek üzere ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Başkan Toru, "Bu kapsamda 3'ü asfaltlama ve 2'si ise plent miks malzeme dediğimiz PMT seriminde olmak üzere günlük 5 finisherle çalışıyoruz. Bu sezonda 5 finisherle asfalt ve PMT serimi noktasında Konya ölçeğinde ilçe belediyesi olarak rekorlara imza atmış durumdayız" dedi.



"Antalya Yolunu Beyşehir Yoluna bağlayacak"

Seydişehir-Antalya Yolunu Beyşehir Yoluna bağlayacak güzergahta çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Toru, "Geçen sene Seydişehir-Antalya Yolundan Hatıp Yoluna kadar olan kısımda Harmancık Caddesinin yol genişletme ve asfaltlama çalışmasını yapmıştık. Bu sene de Hatıp Yolundan başlayarak Kazanbendi Sokağa kadar olan ikinci kısımda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Kazanbendi Sokaktan sonra da Yorgancı Caddesi, Meram Eski Yol ve Meram Yeni Yol olmak üzere bu caddeyi Beyşehir Yoluna kadar bağlayacak bir çalışmaya da imza atmış oluyoruz" diye konuştu.



"Kaliteyi yükselttik"

Yaptıkları çalışmalarda asfalt ve yol kalitesini yükselttiklerine dikkat çeken Toru, "Şu anda yol standartları, ekipman, yol kalite ve malzemesi olarak da standartlarımızı hayli yükselttik. Plent miks malzemenin serimi, kaldırım, parke, bordür standartlarıyla, olukların düzenlemesiyle Meram'daki yolları yüksek standartta yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(AH-Y)



07.08.2017 11:58:37 TSI

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