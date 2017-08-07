3. Açık Hava Sinema geceleri başladı
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin 3 yıldır gerçekleştirdiği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören açık hava sinemaları yeniden Süleymanpaşalılarla buluşmaya başladı.
Süleymanpaşa Belediyesinin insanları kaynaştırmak, eski günlerdeki gibi insanları evlerinden çıkarıp açık alanlarda bir arada vakit geçirmesini sağlamak ve açık havada film izleme keyfini yaşatmak amacıyla başlattığı açık hava sinemalarının üçüncü yılında, ilk film Mutlu Kent Sahil Çay Bahçesi'nde Süleymanpaşalılarla buluştu.
Açık hava sinemalarının ilk gününde, ünlü komedyen Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve başrollerini Demet Akbağ ve Özge Borak'la paylaştığı, Hakan Algül'ün yönettiği Eyvah Eyvah filmi Süleymanpaşalıların beğenisine sunuldu. İkinci gün ise Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, Ali Taner Baltacıoğlu ile birlikte yönettiği ve başrolünü Mazhar Alanson, Özlem Tekin ve Tuna Orhan'la birlikte üstlendiği Hokkabaz filmi gösterimde yer aldı. 2 Eylül'e kadar sürecek Açık Hava Sinema Geceleri'nde cuma ve cumartesi akşamları birbirinden eğlenceli yerli filmlerle açık hava sineması keyfi ücretsiz olarak yaşatılmaya devam edecek.
Sırada hangi filmler var
Süleymanpaşa Belediyesi açık hava sinema geceleri Mutlu Kent Sahil Çay Bahçesi'nde saat 21.00'de şu filmlerle gösterimde olmaya devam edecek:
"11 Ağustos Cuma: Düğün Dernek, 12 Ağustos Cumartesi: Görümce, 18 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın, 19 Ağustos Cumartesi: Eyvah Eyvah 2, 25 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın 2, 26 Ağustos Cumartesi: Düğün Dernek 2, 1 Eylül Cuma: Eyvah Eyvah 3, 2 Eylül Cumartesi: Olanlar Oldu"
(HLD-SÜ-Y)
07.08.2017 12:02:42 TSI
NNNN