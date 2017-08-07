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Başkan Kamil Saraçoğlu, 'yeni nesil toplu taşıma araçları'nı inceledi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirilen ve 'yeni nesil toplu taşıma araçları'nın tanıtıldığı programa katıldı.

Başkan Saraçoğlu, Çayırova'daki Ar-Ge merkezinde yüzde yüz Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek olan Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesi ve akıllı mobilite sistemleriyle, sergiye çıkan yeni nesil ulaşım araçlarını inceleyerek, tanıtım programında Anadolu Isuzu yetkililerinden bilgi aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katılım sağladığı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayan etkinlik çerçevesinde şehre değer katacak yeni sistemler değerlendirildi.

Projeyle ilgili hazırlanan film ve sunumların izlenmesinin ardından konuşan Bakan Eroğlu, ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizliğin olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretleriyle Türkiye'de ulaşım konusunda çok büyük adımlar atıldığını ama daha yapacak işler olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şehir içindeki ulaşım çok önemli hale geldi. Bunu mutlaka çözmek gerekiyor ve bunun için de ezbere değil de ilmi çalışmalar yapılması lazım" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, toplu ulaşım sistemlerinin konforlu, yatırım ve işletme maliyetinin de düşük olması gerektiğini dile getirerek, "Şehirlerde en büyük meselelerden biri de otoparktır. Halbuki vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bakan Eroğlu ile katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi ve fuar alanındaki araçlar gezildi.(EFE)



07.08.2017 12:08:51 TSI

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