Ankara'dan döndü, ayağının tozuyla Osmanlı Mahallesi'ne geldi
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Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Yaklaşık 15 gündür izinde olan Vali Rahmi Doğan, Ankara'dan gelir gelmez soluğu Osmanlı Mahallesi'nde aldı.
Kars'ta Tarihi Dokunun Korunması Projesi kapsamında oluşturulan Osmanlı Mahallesi'nde bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Havalar soğumadan biran evvel 1'inci ve 2'nci etapların tamamlanması için çalışmalar devam ederken, Vali Rahmi Doğan, izin dönüşü hemen bölgeye gelerek çalışmaları yerinde gördü.
Kars'ta Tarihi Dokunun Korunması Projesi ile oluşturulan Osmanlı Mahallesi çerçevesinde Evliya Cami, Harakani Külliyesi, Kümbet Cami, Tarihi Hamamlar da eş zamanlı tadilat, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.
Vali Rahmi Doğan, her tarafı buram buram tarih kokan Kars'ın Osmanlı Mahallesi projesiyle ülke turizmine kazandıracaklarını söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın destek ve katkılarıyla Kars'ta çok önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Vali Doğan, "Proje kapsamında Evliya Camii'nin halıları değiştirildi. İç düzenlemesi yeniden yapıldı. Bayrampaşa kanalının üzerine kapatıldı. Çevre düzenlemesi yapıldı. Kültür Evi oluşturuldu. Hamamların onarımı 2'inci etabı başlayacak. Proje tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek" dedi.
(IÇ-AA-Y)
07.08.2017 12:09:34 TSI
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