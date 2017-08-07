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Balıkesir'de sirke şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç İlçesinde sirke şenliği düzenlendi. Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'da katıldı.

Şenlikte düzenlenen panelde, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Sirke Uzmanı Nihal Doğan, Makroekonomist Jean Zignani, işletmeci Özgü Manisalı ve Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, sirkenin tarihi, yapılışı ve geleneksel doğal sirke ile fabrikasyon sirke arasındaki farkları anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur "Gömeç Belediye Başkanımız Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanımız Necdet Uysal, Havran Kaymakamımız Ahmet Türköz ve Balıkesir Defterdarımız İzzet Patan ile birlikte Gömeç ilçemizin Karaağaç Mahallesinde düzenlenen Sirke Şenliğine katıldık. Programı düzenleyen Özem Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Manisalı'ya, engin bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'a ve Jean Zignani'ye teşekkür ederim."dedi.

Geleneksel sirke yapımının da uygulamalı olarak anlatıldığı şenliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Gömeç Kaymakam Vekili ve Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.

(EME)



07.08.2017 12:14:07 TSI

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