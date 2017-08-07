Tehlike oluşturuyor
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yıkılan ve yan yatan telefon direklerinin tehlike oluşturduğu bildirildi.
Hisarcık-Emet karayolu Koca Köprü mevkiinde tamamen yıkılan ve yan yatan telefon direklerindeki kablolar arazi yolunu kapatmış durumda. Arazi sahipleri ancak kabloların üzerinden geçerek arazilerine gidebiliyor.
Arazi sahipleri Türk Telekom yetkililerinden yıkılan ve yan yatan telefon direklerinin yeniden yerlerine dikilerek telefon kablolarının yerlerden kaldırılmasını istediler.(MA-EFE)
07.08.2017 12:16:39 TSI
NNNN