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Başkan Çolakbayrakdar, "Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor"



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliklerle Kayseri'nin sosyal hayatına renk kattığını söyledi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı Yenişehir Mahallesi oldu. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösteriyle karşılaştı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Çocuklarda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı.

Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, Başkan Çolakbayrakdar'ın kendi eliyle vatandaşlara pilav ikram etmesiyle sona erdi.

(SK)



07.08.2017 12:16:42 TSI

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