ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çolakbayrakdar, "Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor"

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:14
Başkan Çolakbayrakdar, "Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor"
Başkan Çolakbayrakdar, "Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliklerle Kayseri'nin sosyal hayatına renk kattığını söyledi.
Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı Yenişehir Mahallesi oldu. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösteriyle karşılaştı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Çocuklarda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı.
Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, Başkan Çolakbayrakdar'ın kendi eliyle vatandaşlara pilav ikram etmesiyle sona erdi.
(SK)

07.08.2017 12:16:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
LÖSEV et dağıtımı yaptı
YEREL

LÖSEV ET DAĞITIMI YAPTI
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı
YEREL

DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MURAT TOPRAK ATANDI
Ülkü Ocakları Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerine devam edecek
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI KURBAN BAYRAMI'NDA YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK
Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
YEREL

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
Başkan Çelik: &quot;2017-18 Kayseri için yatırım yılları olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "2017-18 KAYSERİ İÇİN YATIRIM YILLARI OLACAK"
Kaymakamlardan ERSEM'e ziyaret
YEREL

KAYMAKAMLARDAN ERSEM'E ZİYARET
17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
YEREL

17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Pazartesi yapılacak
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI PAZARTESİ YAPILACAK
Ağırnas mahallesi ile Sivas yolunu birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması
YEREL

AĞIRNAS MAHALLESİ İLE SİVAS YOLUNU BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali finali yapıldı
YEREL

AŞIK SEYRANİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ FİNALİ YAPILDI