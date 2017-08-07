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Galatasaray ürünlerine ilgi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:16
Galatasaray ürünlerine ilgi
Galatasaray ürünlerine ilgi

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilgi gördü.
Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Gezici tır sorumlusu Onur Davran, yazlık ve baharlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.
Davran, "Tavşanlıların ilgisinden çok memnunuz. Sabah saatlerinden itibaren taraftarlarımız birçok ürünümüze ilgi gösterdi. Özellikle indirimde olan formalar, atkılar ilgi gördü. Burada her mevsim ürünlerin bulunacağı gibi, bebek kıyafetleri de var" dedi. (Tİ - EFE)

07.08.2017 12:18:48 TSI
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