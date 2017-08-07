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Atakum Belediyesi cepte

- Başkan Taşçı: "Kolay erişilebilir bir belediyeyiz"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi olarak gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını ve buna doğru orantılı olarak belediyecilik hizmetlerinin sunumunda da değişim ve gelişimi sürdürdüklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Akıllı Belediyeciliğin olmazsa olmazı Mobil Uygulamamız Google Play Store ve İOS marketlerde ücretsiz olarak hizmetinizde" dedi.

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini kolayca alabilmeleri adına akıllı belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak teknolojiyi en üst seviyede kullanıyoruz. Halkımız belediyemize istediği yerden, istediği saatte ulaşabilsin diye birçok teknolojik adım attık. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz mobil uygulama sayesinde artık Atakum Belediyesi hizmetlerine ulaşmak daha kolay" diye konuştu.

Mobil uygulamayı indirerek belediyecilik hizmetlerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabileceğinin altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Hayata geçirdiğimiz Atakum Belediyesi Mobil Sayfa ve Uygulamaları ile vatandaşlarımız, mobil cihazları aracılığıyla belediyemize ait uygulamaları indirerek, belediye hizmetlerinden ve e-belediye uygulamalarından daha hızlı ve güvenli bir şekilde faydalanabilecekler. Mobil uygulamayı indiren vatandaşlar, haber, belediye rehberi, borç sorgulama, ödeme, bilgi edinme, fotoğraf ve video galeriler gibi pek çok içerik ve başvuru formlarına rahatça erişerek, bu hizmetlerden yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.



7/24 belediyecilik

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz ve kolaylıkla alması için önemli bir teknolojik altyapıya sahip olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Teknolojik altyapımız Atakum ilçesine uzun yıllar yetecek güce sahip. Bu alt yapımıza entegre şekilde çalışacak olan mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız işlemlerini günün her saati, internet sitemize girmeden gerçekleştirebilecek. Teknolojik alt yapımız belediyemizde hem verimlilik, hem de tasarruf sağlıyor. Akıllı belediyecilik adımımızı mobil uygulama ile daha da kolay erişilebilir hale getirmiş olduk" ifadelerine yer verdi.



E-Belediyecilikte öncü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Akıllı İş Süreci ile belediye hizmetleri şeffaflaştırılarak daha hızlı hale getirdiklerini belirten Başkan Taşçı, "Vatandaşlarımız, hizmet masaları, internet, SMS ve mobil cihazlarıyla isteklerini, dileklerini ve şikâyetlerini belediyemize ilettiği anda iş süreci başlıyor. Tüm adımlar izlenebiliyor, halkımız süreç ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyor. Coğrafi Bilgi Sistemi ile de vatandaşlarımıza günlük hayatta birçok kolaylık ve yenilik sunduk. Halkımız mesai saatleri dışında da birçok işlemlerini bulundukları her yerden halledebiliyor. Bu önemli teknolojik adımımız sayesinde Atakum Belediyesi olarak akıllı belediyecilikte Türkiye'nin öncüsü konumdayız"dedi.

Android ve IOS işletim sistemli mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek olan Atakum Belediyesi Mobil Uygulaması, Android cihazlar için Google Play Store, IOS cihazlar için ise Apple Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenilebiliyor.

(SAM-SLH-Y)



07.08.2017 12:18:50 TSI

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