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Ağrı 1970 Spor transferlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Ağrı 1970 Spor 3. Lige çıkmak için forvet oyuncusu Serhat Karadaban ve kaleci İlker Günay'ı transfer etti.

Önümüzdeki yıl 3.Ligde mücadele etmek için kadroyu sil baştan yenileyen Ağrı 1970 Spor transferde hız kesmiyor. Sarı Lacivertli ekip son olarak geçmiş yıllarda Gaziosmanpaşa,Osmanlıspor, Afyonspor,Nazilispor, Elaziz,Turgutlu, Kastamonu,Salihli, Muğla,Kırşehir,Yozgat ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Serhat Karadaban'ı renklerine bağladı. Güçlü kadroyu oluşturmak için kaleyi de sağlama almak isteyen Sarı Lacivertli takım, 3.Lig tecrübesi olan İlker Günay ile anlaşma imzaladı. Transferlerin devam edeceğini ve tek amaçlarının önümüzdeki yıl 3.Lige çıkmak olduklarını söyleyen kulüp başkanı Mehmet Yıldırım, yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirtti. Başkan Yıldırım, "Hemen hemen takımımızı tamamen yeniledik. Çok sayıda transfer yaparak takımımızı güçlü bir hale getirdik. Tek hedefimiz 3. Lige çıkmak, sadece buna odaklanmışız. Ayrıca yeni sezon için hazırlık maçlarımıza da başlıyoruz. Bugün Erzurum'da hazırlık maçlarımızın startını veriyoruz. Hazırlık maçlarından sonra takımda her hangi bir eksiğimiz varsa yönetim ve teknik heyetle oturup konuşarak takımı daha iyi hale getirmek için gerekirse yeni transferler gerçekleştireceğiz" dedi.

(AS-Y)



07.08.2017 12:19:14 TSI

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