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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

- "2017 ihracatımız pozitif seyrediyor"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2017'nin ilk 6 ayında, geçen yıla göre yüzde 10.7 ihracat artışı görüldüğünü söyledi.

2017 ihracatının olumlu seyrettiğini ifade eden Başkan Nursaçan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz 2017 ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11 milyar dolar 474 milyon olarak gerçekleşmiştir. İlk 7 ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelinen bu nota ile de ihracat artış oranında önemli bir seviyeye gelinmiştir.

2017 ihracatımız pozitif yönde seyretmektedir. İhracatçılarımızın bu başarısında, 2016 yılında özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından, üretim, ihracat, yatırım ve istihdamı daha da ileriye taşımak düşüncesiyle Hükümetimiz tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin de önemli bir katkısının olduğunu ifade edebiliriz.

Zira, iş dünyası olarak çok iyi biliyoruz ki; siyasi istikrar ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar da siyasi istikrarı getirmekte, bütün bu hayati süreçlerle birlikte, kalıcı ve sürdürülebilir bir istikrar sağlanarak, süreçler daha etkin ve hızlı yürütülmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en karmaşık, en zor ve en çetin coğrafyasıdır. Herkesin kendi sorunlarına odaklandığı bu süreçleri yerinde ve zamanında değerlendirmeliyiz. Ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır.

İş dünyası olarak, hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanacağına,yeni, güçlü ve büyük Türkiye'de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağımıza,çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altından kalkacağımıza olan inancımız tamdır."

(SK)



07.08.2017 12:20:16 TSI

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