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Amed Sportif Faaliyetler kondisyon çalıştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin Kocaeli Kartepe'de yaptığı üçüncü etap hazırlık kampı devam ediyor. Günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, hiçbir eksik bulunmuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaeli Kartepe'de, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, sabah salonda kuvvet çalışması ile başladı. Amed Sportif Faaliyetler antrenmanı, sahada 20 dakikalık aerobik koşu ile tamamladı. Diyarbakır temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kocaeli Kartepe'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

(MÇ-MP-Y)



07.08.2017 12:20:57 TSI

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