ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Amed Sportif Faaliyetler kondisyon çalıştı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:18
Amed Sportif Faaliyetler kondisyon çalıştı
Amed Sportif Faaliyetler kondisyon çalıştı

(Fotoğraflı)

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin Kocaeli Kartepe'de yaptığı üçüncü etap hazırlık kampı devam ediyor. Günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, hiçbir eksik bulunmuyor.
Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaeli Kartepe'de, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, sabah salonda kuvvet çalışması ile başladı. Amed Sportif Faaliyetler antrenmanı, sahada 20 dakikalık aerobik koşu ile tamamladı. Diyarbakır temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kocaeli Kartepe'de yapacağı antrenman ile devam edecek.
(MÇ-MP-Y)

07.08.2017 12:20:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Atilla: &quot;Halkımıza hizmet etmek için varız&quot;
YEREL

BAŞKAN ATİLLA: "HALKIMIZA HİZMET ETMEK İÇİN VARIZ"
Bismil Koordinasyon Merkezi tamamlandı
YEREL

BİSMİL KOORDİNASYON MERKEZİ TAMAMLANDI
İkinci el giysiler satarak geçimini sağlıyor
YEREL

İKİNCİ EL GİYSİLER SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Öğrenciler Dengbej Evini ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER DENGBEJ EVİNİ ZİYARET ETTİ
Cegerxwin'da 'Karma Resim' Sergisi açıldı!
YEREL

CEGERXWİN'DA 'KARMA RESİM' SERGİSİ AÇILDI!
Küçük Cami onarıma alındı
YEREL

KÜÇÜK CAMİ ONARIMA ALINDI
Başkan Atilla, istişare toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Hani'de kan bağışına yoğun ilgi
YEREL

HANİ'DE KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ
Hani Belediyesi filosuna 2 araç daha ekledi
YEREL

HANİ BELEDİYESİ FİLOSUNA 2 ARAÇ DAHA EKLEDİ
Bismil Belediyesinden dikkat çeken tabela
YEREL

BİSMİL BELEDİYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN TABELA
Elektrik kabloları kazı nedeniyle patladı
YEREL

ELEKTRİK KABLOLARI KAZI NEDENİYLE PATLADI
Belediye Başkanı provokasyona karşı uyardı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI PROVOKASYONA KARŞI UYARDI