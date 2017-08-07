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Uluslararası öğrenci başvuruları arttı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) uluslararası öğrenci kayıtları 07-11 2017 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular bu yıl yüzde 87 arttı.

Bu yıl uluslararası öğrenci başvurularında yüzde 87 artış yaşandığını ifade eden Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu "Uluslararası Öğrenci Ofisi verilerine göre geçen sene ÇOMÜ'ye 746'sı Balkan ülkelerinden olmak üzere 81 ülkeden 4.789 başvuru yapılmışken bu yıl ise 1.016'sı Balkan ülkelerinden olmak üzere toplam 105 ülkeden 8.964 başvuru yapılmıştır. Bu bağlamda geçtiğimiz seneye göre yüzde 87,17'lik bir artış yaşanmıştır. Keza Balkan ülkeleri tabiiyetine mensup öğrencilerin başvuru sayısında yüzde 36,19'luk bir artış gözlemlenmiştir" dedi.

Vali Orhan Tavlı'dan Uluslararası öğrencilere destek

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi, ÇOMÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Tuncay Ak ve Ömer Tatlı'dan oluşan heyet, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek ÇOMÜ'de eğitim gören uluslararası öğrenciler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Doç. Dr. Koyuncu, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'in desteğiyle son 2 yılda özellikle Balkanlardan gelen öğrenci sayısında büyük artış yaşandığına dikkat çekerek bu artışta Balkanlarda gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinin etkisinin olduğunu ifade etti ve desteklerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkürlerini iletti.

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü heyetine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Orhan Tavlı "Yurt dışından şehrimize okumaya gelen öğrencilere Çanakkale Valiliği olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

(GD)



07.08.2017 12:20:58 TSI

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