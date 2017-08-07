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Başkan Doğan Travnik'i gezdi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi tarafından yapılan parkın açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği Travnik'te tarihi yerleri ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, park açılışı için gittiği Travnik de şehri gezerek tarihi tekrar yaşadı. 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı'nın açılışı için Bosna'nın Travnik şehrine giden Başkan Doğan beraberindeki heyetle birlikte şehrin tarihi yerlerini gezdi.

Osmanlı'ya 19 vezir yetiştirmiş bu topraklara vefa göstermenin huzuru var içinde olduklarını belirten Başkan Doğan, "Travnik sokakları bizleri tarihimize geri götürdü. Bizler burada misafir değil kendi evimizde gibiyiz. Burada yapılan yenilikler yaşanan gelişmeler bize büyük mutluluk yaşatıyor. Kendi ülkemizde şehrimizde yaşanan gelişmeler için ne kadar seviniyorsak buradakiler de de aynı sevinci yaşıyoruz. Bu topraklar ve topraklarda yaşayan kardeşlerimiz bizim için önemli ve değerli. Özellikle Travnik tarih boyunca, Osmanlı İmparatorluğu'nda da ön plana çıkmış bir şehir. Travnik önemli bir tarihi geçmişe sahip bir şehir" dedi.

(UK-İÇ)



07.08.2017 12:24:34 TSI

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