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Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde bir taraftan eski evlerin yıkıldığını, bir taraftan ihaleler yapıldığını diğer bir alanda ise inşaatların büyük bir hızma yükseldiğini söyledi.

Teknik ekibi ile mahalleri gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinin gerçekleştirilecek projeler ile cazibe merkezi olacağını ve mahalle halkının hak ettiğini sosyal yaşama kavuşacaklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir kentsel dönüşümün inşa alanında yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Kazımkarabekir Mahallesinde oturan veya mülkü olanlarda bir toplantı gerçekleştirerek bir araya geldik. Yapacaklarımızı anlattık, soruları yanıtladık ve herkesi bilgilendirdik. Bu toplantı sonrası mülk sahipleri kendi evlerini kendileri yıkarak arsalarını bize teslim ettiler. Şu anda geçen süre zarfında Kazımkarabekir mahallesinde 39 blok inşaatında 2136 dairenin yapımı devam ediyor. Bu ay içerinde iki ihale ile 7 blokta 339 dairenin yine kat karşılığı ihalesi yapılacaktır. Bir taraftan hızla yükselen sağlıklı ve modern binalar, bir tarafta devam eden ihaleler ve bir tarafta ev sahiplerince yıkılan evler. Kazımkabekir hızla değişir ve gelişiyor. Kazımkarabekir'in yeni planlamasında modern, sağlıklı ve planlı yapılaşma olacak. Yüzme havuzlu, çocuk oyun alanları, otoparkları ve yeşil alanları ile bir site şeklinde şehir planı uygulanmaktadır."

(SK)



07.08.2017 12:24:34 TSI

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