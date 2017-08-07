ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:22
Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde bir taraftan eski evlerin yıkıldığını, bir taraftan ihaleler yapıldığını diğer bir alanda ise inşaatların büyük bir hızma yükseldiğini söyledi.
Teknik ekibi ile mahalleri gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinin gerçekleştirilecek projeler ile cazibe merkezi olacağını ve mahalle halkının hak ettiğini sosyal yaşama kavuşacaklarını kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, Kazımkarabekir kentsel dönüşümün inşa alanında yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Kazımkarabekir Mahallesinde oturan veya mülkü olanlarda bir toplantı gerçekleştirerek bir araya geldik. Yapacaklarımızı anlattık, soruları yanıtladık ve herkesi bilgilendirdik. Bu toplantı sonrası mülk sahipleri kendi evlerini kendileri yıkarak arsalarını bize teslim ettiler. Şu anda geçen süre zarfında Kazımkarabekir mahallesinde 39 blok inşaatında 2136 dairenin yapımı devam ediyor. Bu ay içerinde iki ihale ile 7 blokta 339 dairenin yine kat karşılığı ihalesi yapılacaktır. Bir taraftan hızla yükselen sağlıklı ve modern binalar, bir tarafta devam eden ihaleler ve bir tarafta ev sahiplerince yıkılan evler. Kazımkabekir hızla değişir ve gelişiyor. Kazımkarabekir'in yeni planlamasında modern, sağlıklı ve planlı yapılaşma olacak. Yüzme havuzlu, çocuk oyun alanları, otoparkları ve yeşil alanları ile bir site şeklinde şehir planı uygulanmaktadır."
(SK)

07.08.2017 12:24:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
LÖSEV et dağıtımı yaptı
YEREL

LÖSEV ET DAĞITIMI YAPTI
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı
YEREL

DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MURAT TOPRAK ATANDI
Ülkü Ocakları Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerine devam edecek
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI KURBAN BAYRAMI'NDA YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "SOKAK OYUNLARI, KAYSERİ'NİN SOSYAL HAYATINA RENK KATIYOR"
Başkan Çelik: &quot;2017-18 Kayseri için yatırım yılları olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "2017-18 KAYSERİ İÇİN YATIRIM YILLARI OLACAK"
Kaymakamlardan ERSEM'e ziyaret
YEREL

KAYMAKAMLARDAN ERSEM'E ZİYARET
17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
YEREL

17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Pazartesi yapılacak
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI PAZARTESİ YAPILACAK
Ağırnas mahallesi ile Sivas yolunu birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması
YEREL

AĞIRNAS MAHALLESİ İLE SİVAS YOLUNU BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali finali yapıldı
YEREL

AŞIK SEYRANİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ FİNALİ YAPILDI